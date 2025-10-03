Oct 3, 2025 3:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية العمانية: نعمل مع شركائنا لضمان أمن مواطنينا ونطالب بضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود وعدم تعريضهم لأي مخاطر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o