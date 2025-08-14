9:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية العمانية: تدين سلطنة عمان بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية ومزاعمه بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o