Jul 24, 2025 9:05 AMClock
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الخارجية العمانية تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربي

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