Jul 11, 2025 7:56 PMClock
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الخارجية العراقية: خطوة "حزب العمال الكردستاني" تمهد لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع تركيا على أساس العمل المشترك في معالجة التحديات الأمنية

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