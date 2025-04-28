Apr 28, 2025 10:46 AMClock
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الخارجية الصينية: ندعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق محايد في أقرب وقت ممكن

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