Jul 16, 2025 10:43 AMClock
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الخارجية الصينية: ندعم الحل السياسي والحوار لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

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