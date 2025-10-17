Oct 17, 2025 11:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الصينية عن قمة بوتين وترامب المرتقبة: بكين تدعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o