Apr 5, 2025 11:04 AMClock
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الخارجية الصينية: حملة الرسوم التجارية الأميركية غير مبررة والآن هو الوقت المناسب لتوقف الولايات المتحدة عن التصرفات الخاطئة

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