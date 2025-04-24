Apr 24, 2025 10:29 AMClock
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الخارجية الصينية: تسونامي الرسوم الجمركية الأميركية يخل بقواعد منظمة التجارة العالمية ويلحق الضرر بكل الدول

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