Apr 23, 2025 8:01 AMClock
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الخارجية الصينية: بيجين تسعى لدعم نظام التجارة في مواجهة استخدام واشنطن للرسوم الجمركية كسلاح

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