May 1, 2025 9:26 AMClock
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الخارجية الصينية: الصين تقدر التزام إيران بعدم صنع أسلحة نووية وتقدر الجهود الدبلوماسية الإيرانية

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