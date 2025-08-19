6:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السورية: ندعو إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين في السويداء ودرعا ونطالب الدول المانحة بزيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o