Apr 27, 2025 7:16 PMClock
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الخارجية السورية: مبادرة السعودية وقطر تسهل تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي والإعمار

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