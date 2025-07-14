Jul 14, 2025 7:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السورية: كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها حمل السلاح يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o