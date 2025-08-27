Aug 27, 2025 2:07 PMClock
أبرز الأحداث
الخارجية السورية تندد بالاعتداء الإسرائيلي على وحدة من الجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق والذي أسفر عن مقتل 6 جنود

