Jul 14, 2025 6:29 PMClock
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الخارجية السورية تعليقا على أحداث السويداء: ندعو كافة الأطراف لتسليم السلاح غير المشروع

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