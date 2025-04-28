Apr 28, 2025 10:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السورية: الوزير الشيباني أكد أن العقوبات تمثل عقبة كبيرة أمام تعافي البلاد اقتصاديا وإنسانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o