Jul 16, 2025 7:34 PMClock
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الخارجية السورية: الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة للكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن بسوريا

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