Apr 2, 2025 4:01 PMClock
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الخارجية السعودية: ندين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

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