Jun 22, 2025 9:53 AMClock
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الخارجية السعودية: ندعو المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده بما يكفل حل الأزمة بإيران سلميا

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