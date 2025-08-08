Aug 8, 2025 3:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السعودية: نحذر من استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o