Jul 17, 2025 8:01 PMClock
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الخارجية السعودية: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

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