Jul 22, 2025 11:14 AMClock
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الخارجية السعودية ترحب بالبيان الصادر من 26 دولة للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة

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