Apr 4, 2025 1:41 PMClock
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الخارجية السعودية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني

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