Apr 12, 2025 9:54 PMClock
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الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن تطلعها بأن تفضي نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية إلى دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام

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