Jul 31, 2025 10:46 AMClock
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الخارجية السعودية: المملكة تشيد بقرارات كندا ومالطا الإيجابية التي ترسخ مسار حل الدولتين

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