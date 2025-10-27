Oct 27, 2025 1:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السعودية: المملكة تستضيف اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى للتحالف العالمي من اجل تنفيذ حل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o