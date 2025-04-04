Apr 4, 2025 1:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية السعودية: المملكة تدين استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o