Aug 13, 2025 12:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الروسية: موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير وقد حدده الرئيس بوتين في حزيران العام الماضي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o