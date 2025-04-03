Apr 3, 2025 11:12 AMClock
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الخارجية الروسية: منشآت الطاقة الروسية تعرضت لأكثر من 30 هجومًا منذ بدء فترة التهدئة

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