Apr 22, 2025 11:22 AMClock
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الخارجية الروسية: سنستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان قدرتنا الدفاعية على خلفية مطامح النيتو العدوانية

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