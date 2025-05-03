May 3, 2025 2:50 PMClock
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الخارجية الروسية: زيلينسكي هدد بشكل مباشر قادة الدول الأجنبية الذين سيزورون موسكو 9 أيّار

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