Apr 24, 2025 11:41 AMClock
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الخارجية الروسية: زيلنسكي نصب فخا للولايات المتحدة باستخدامه أسلحة أميركية خلال هدنة عيد الفصح

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