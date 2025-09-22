Sep 22, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الروسية: دول الترويكا الأوروبية تفتقر إلى الأسس القانونية لبدء آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o