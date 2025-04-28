Apr 28, 2025 1:41 PMClock
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الخارجية الروسية تعلن وصول فرق إنقاذ روسية إلى إيران للمشاركة في إخماد حريق ميناء رجائي في مدينة بندر عباس

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