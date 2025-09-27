12:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الروسية: المقترح الأوروبي بشأن التخلص من إمداداتنا من الطاقة سيؤثر سلبا على جودة حياة الأوروبيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o