Jun 22, 2025 2:00 PMClock
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الخارجية الروسية: القرار غير المسؤول باستهداف إيران انتهاك للقانون الدولي ومخاطر الصراع في الشرق الأوسط تزايدت بشكل كبير

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