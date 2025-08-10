Aug 10, 2025 1:31 PMClock
الخارجية الروسية: الحل الوحيد القابل للتطبيق يكمن في الإطار المحدد للقانون الدولي الذي يتمحور حول مبدأ "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

