Apr 20, 2025 2:47 PMClock
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الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستطيع الالتزام بوقف النار حتى لمدة 30 ساعة

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