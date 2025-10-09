Oct 9, 2025 10:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: نأمل أن يساهم زخم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في التوصل إلى حل الدولتين في الفترة المقبلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o