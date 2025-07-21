Jul 21, 2025 4:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: فيدان بحث مع الصفدي تطورات وقف إطلاق النار في جنوب سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o