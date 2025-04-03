Apr 3, 2025 10:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: غارات إسرائيل الأربعاء على مواقع سورية لا يمكن فهمها بعيداً عن نهجها الذي يتغذى على الصراع

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o