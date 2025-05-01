May 1, 2025 2:24 PMClock
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الخارجية التركية: تركيا لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس سيادتها أو تسمح لآخرين خارج السلطة المركزية السورية بحمل السلاح

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