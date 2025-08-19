Aug 19, 2025 6:34 PMClock
أبرز الأحداث
الخارجية التركية: الوزير هاكان فيدان دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماروكو روبيو إلى هدنة فورية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق

