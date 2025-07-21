Jul 21, 2025 5:05 PMClock
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الخارجية التركية: الوزيران فيدان والصفدي بحثا "مساعي إسرائيل الرامية لتقسيم سوريا"

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