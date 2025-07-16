Jul 16, 2025 4:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: الضربات الإسرائيلية على دمشق محاولات لتخريب مساعي إرساء السلام والأمن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o