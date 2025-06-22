Jun 22, 2025 1:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: التطورات الحالية قد تدفع بالصراع الإقليمي لمستوى عالمي ويجب عدم السماح بحدوث ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o