Aug 23, 2025 4:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية التركية: إفلات إسرائيل من العقاب حتى اليوم هو ما شجّعها على تجويع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o