Apr 17, 2025 9:00 AMClock
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الخارجية البريطانية: وزير الخارجية بحث مع نظيره الإسرائيلي في لندن عددا من القضايا بشأن الشرق الأوسط

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