Apr 15, 2025 9:14 AMClock
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الخارجية البريطانية: السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية ونتعهد بتقديم مساعدات لأكثر من 650 ألفا من المتضررين

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